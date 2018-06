USA üheksaliikmeline ülemkohus otsustas napi tulemusega 5-4 jätta kehtima president Trumpi reisikeeld Ühendriikidesse teatud riikide kodanikele. President jäi otsusega mõistagi rahule, vahendavad NPR ja ABC News.

Rahvasuus moslemikeelu nime saanud reisikeeld jääb kehtima Iraani, Iraagi, Jeemeni, Liibüa, Süüria, aga ka Põhja-Korea kodanikele ning Venezuela valitsusametnikele. Algselt oli nimekirjas ka Tšaad, kuid selle aasta aprillis otsustas Valge Maja selle riigi nimekirjast kustutada.

Nii mitmed inimõiguste organisatsioonid, kuid ka mõnede osariikide kohtud tõid välja selle, et kuna keelu all on mitu islamiriiki, kuid mittemoslemitest kodanikele võib teha erandeid, on tegemist usupõhise diskrimineerimisega. Hawaii osariigi kohus põhjendas vastuseisu sellega, et see kahjustab ülikoole, kes ei saa teatud riikidest enam vahetusüliõpilasi vastu võtta. Vastu hääletanud ülemkohtunik Sonia Sotomayor sõnas oma ettekandes, et nn moslemikeeld läheb põhiseaduse esimese täienduse vastu, mis sätestab usuvabaduse.