Näitleja Andrus Vaarik teatas "Suviste seitsmeste" stuudios, et suundub poliitikasse ja liitus Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga.

"Minu jaoks on sotside tõekspidamised – vabadus, hoolivus, haritus – lahutamatuks osaks inimeseks olemisest. Samas näen kasvava murega, et aina enam tõstavad pead jõud, mis apelleerivad inimeselooma kõige madalamatele instinktidele. See pole enam naljakas, vastupidi, see kohutab," rääkis näitleja.

"Võõraviha ja hirmutamine Eestit edasi ei vii, selle asemel vajavad inimesed nõu ja selgitusi. Ma usun, et suudan sotsiaaldemokraate selles selgitustöös aidata."