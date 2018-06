Levandi ja Sõõrumaa on kaasa toonud Kangro kavandi maketi – väikese ringikujulise basseini, mille äärel istuvad kaks meest, lipsud ees, paljad jalad madalas vees, püksisääred üles keeratud. See sümboliseerib Kangro sõnul eestlasi ja soomlasi vennalikult üle Soome lahe istumas ja omavahel asju ajamas.

Rotermanni kvartalit arendava suurettevõtja Urmas Sõõrumaa sõnul meeldis talle kõige rohkem just see Kangro kavand, sest sellega on hea pilti teha.

Eerik Kõutsi kavand „Vennad Tallinnas“ jäi Levandi sõnul žürii otsusel teiseks, sest oli natuke liiga spetsiifiline. Soome kirjandusest tuntud „Seitse venda“ on soomlastele tuttavam kui eestlastele, mistõttu selle kasuks ei otsustatud.

Rahvahääletuse võitis Gea Sibola Hanseni kavand „Muusika“. Ka see töö ei haakunud Levandi ja Sõõrumaa sõnul teemaga nii palju, kui võidukavand. Seitsmeliikmelist žüriid, kuhu kuulusid kuus eestlast (sh Levandi ja Sõõrumaa) ja soomlaste esindajana advokaat Aku Sorainen, rahvahääletus ei mõjutanud.

Levandi ei kiirusta skulptuuri valmimistähtaega välja hõikama – protsess ei olene ainult nendest ja raske on öelda, kuidas asjad liiguvad. „Küll see sada aastat kannatab,“ ütleb Levandi.

PALJU TÄNU: Soomlastele püstitatavaks tänuskulptuuriks valiti välja Tauno Kangro „Head naabrid“. (Tiit Tamme)

Nii Sõõrumaa, Kangro kui ka Levandi räägivad kui ühest suust, et kõik konkursile esitatud tööd olid nende arvates väga head ja neid võiks Rotermanni kvartalisse rohkemgi püstitada. Sõõrumaa tabab ennast ühel hetkel mõttelt: „Miks ei võiks terve Tallinn olla tuhande skulptuuri pealinn?”

Sõõrumaa lisab: „Kujutage pilti, kui riik ja valitsus soosiks meie kunstnike arengut. Pidevalt võistelda, pidevalt teha.“

Põhjenduseks, miks projekt on mitu kuud viibinud, toob Allar Levandi selle, et kuna tegemist on nende enda algatusega, pole neil kindlaid tähtaegu ja seetõttu võtsid nad endale õiguse asju kaua läbi mõelda. Sõõrumaa lisab, et taheti kaasata võimalikult palju inimesi, et projektil oleks laiem kandepind.