Taimaal koopasse lõksu jäänud teismeliste poiste päästmise tööd on raskendatud kehvade ilmastikutingimuste tõttu, vahendab Independent.

Jalgpallimeeskonda kuuluvad 11-16aastased poisid läksid koos treeneriga laupäeval uudistama populaarset vaatamisväärsust Tham Luang Nang Noni koobast. Loodusime kulgeb maa all mööda erinevaid harusid mitmeid kilomeetreid ning on ka turistide üks armastatud külastuspaiku. Tai võimud ja päästjad usuvad, et on veel võimalus, et lapsed on kooparägastikus veel elus.

Koopasuu ees kogunevad nii päästjad, sõjaväelased, kui lapsevanemad (AFP/Scanpix)

Enne kui sukeldujad koopasse minna saavad, peavad päästjad pumpama sellest suurtes kogustes vett välja pumpama. Koopad on täis mudast tihket vett ning koopalae all pole piisavalt ruumi, et sukeldujad vahepeal õhku saaksid hingata. Võimud loodavad, et ehk on koobaste tagumises osas mõni ots, kuhu lapsed on ehk saanud kõrgemale ronida.

Päästmisolusid raskendab ka esmaspäevast sadama hakanud raske vihm. Korraks tekkis päästjatel lootus, kui leidsid maa seest paar avaust, kuid need ei olnud siiski kõlbulikud, et nende kaudu koopasse sisenada.

Poiste vanemad ja tuttavad on koopasuu ette kogunenud. Üks mees, kelle 13aastane poeg jättis ekskursioonile minemata, usub, et poistel on treeneriga, kes olevat tubli mees ja treeneritööle äärmiselt pühendunud, kindlasti ohutu ja turvaline olla. Siiski on teada, et vihmasadude ajal võivad koopad üle ujutada ning kohalik valitsus soovitab uudishimulikel turistidel ja ränduritel neisse pigem mitte ronida. Turistid on sinna varemgi lõksu jäänud, kuid on pärast veetaseme langust päästetud.