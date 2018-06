Vaatamata madalamatele palkadele ja hindadele tarbivad leedukad meist 9% rohkem ja seega on nende elatustase kõrgem.

Tarbimiskulutused Eestis olid 72% ELi keskmisest ning Leedul 88%. Kui meie müttame mudaliigas, siis meie suurem vend on tõusnud Euroopa keskmike sekka.

Eestlased on oma majanduslikest edusammudest rääkides ikka patsutanud Lätile õlale ja viidanud leedukate veerandi võrra väiksemale palgale. Ometi näitavad äsja Euroopa Liidu statistikaameti avaldatud andmed, et Eestis olid tarbijakulutused inimese kohta mullu tunduvalt väiksemad kui Leedus. Erinevus pole pelgalt kosmeetiline.

Üks põhjus võib olla, et suur hulk meie inimesi teenib juba piisavalt palju, et midagi ka kõrvale panna. Kui kogutakse kinnisvara jaoks, siis jäetakse väiksemad ostud tegemata. Samas, pikemat aega leedukatest suurema palgaga eestlased on oma ostud ehk juba ära teinud.