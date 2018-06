Jüri Ratas on viimasel ajal silma jäänud mitmete koerustükkidega. Näiteks tegi mees Kadri Simsoni kõne ajal veidraid grimasse ning haaras fotograafi kaamera ja asus ise spordivõistlust pildistama. Nüüd on peaminister uuesti tähelepanu keskpunktis - seekord oma vene keele oskuse tõttu.

Facebookis levib video, kus Ratas räägib vene keeles, millega ta paraku väga hästi hakkama ei saa. On näha, et mees üritab teksti maha lugeda, kuid siiski ei tule tal see hästi välja.

Video on ajanud inimesed kaheks - ühtedele teeb Ratase loodud Rumeenia venekeelne nimi Rumnia palju nalja, teised peavad peaministri kõnet venelaste suhtes solvavaks.