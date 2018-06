Kas ka Keskerakonna eetikakoodeksi kehtivust on võimalik teatud tingimustel külmutada?

Andre Hanimägi, Keskerakond: Raske on ette näha kodumaist või rahvusvahelist olukorda, aga ka ühiskonda, kus eetikanorme ei peaks või ei võiks järgida. Ootame erakonnakaaslastelt eetikakoodeksi järgimist parimal võimalikul moel ning loodame, et ka teised erakonnad võtavad sarnase koodeksi loomise enda eesmärgiks, et poliitilist kultuuri parandada.