Seetõttu tulebki igal külalisel suhtuda maainimeste lahkesse vastuvõttu teatud reservatsiooniga. Olulise ametiisiku külastus on pidupäev ja siis nähtu ei peegelda neid probleeme, millega lahke pererahvas külaliste äraminekul taas silmitsi seisab. Kui seda pilti tõepähe võtta ja niisugusena esitleda, on asi hoopis kurvem ja võib päädida suisa kõige olulisemast probleemist mööda vaatamisega.

Teate seda anekdooti, kus äsja maisest elust lahkunud hingel võimaldatakse enne lõplikult teispoolsusesse asumist tutvuda nii paradiisi kui ka põrgu tingimustega. Taevas valitseb tutvumisvisiidi ajal askeetlik rahu ning põrgus käib pidu ja pillerkaar, mille kasuks hingeke otsustabki. Lõplikult kohale saabudes avaneb hingele juba teistsugune põrgupilt – turism on üks asi ja argipäev hoopis teine. Olen kaugel sellest, et võrrelda meie maaelu põrgupiinadega, kuid selline humoorikas paralleel selgitab piisavalt hästi kena pildi ja päriselu vahet.

Eesti riigil on suur mure, mis puudutab pea kõiki eluvaldkondi ja ilmneb eriti teravalt just maakondades. See on rahvastiku vähenemine, millega kaasneb võimetus korraldada kasvavatele ootustele vastavat avalikku teenust ning suurenev vahe linna- ja maapiirkondade arengutempos. Üle-eelmisest sajandist pärit haldusmõtlemine ainult võimendab neid muresid.

Lahkujad jätavad koorma jääjate kaela

Normaalne inimene ei soovi elada viletsuses. Seetõttu ilmnes 2014. aasta siserände uuringust, et peamiselt vahetatakse elukohta, kuna pole piisavalt töökohti, mille palk vastaks ootustele. Kõik muud põhjused ja põhjendused olid nähtused, mis kaasnevad inimeste arvu vähenemisega: teenuste kättesaadavuse halvenemine ja sellest tulenev elukeskkonna muutus. Kahanev klientuur tähendab alati kesisemat valikut ja kvaliteeti. See on lahkujate vaade.

Maapiirkonda jääja vaade on teine – ta näeb endiselt paremat elukeskkonda ja eneseteostuse võimalusi kui mujal. Katsub oma vagu ajada kõige kiuste ja otsida lahendusi pidevalt kasvavatele probleemidele. Maainimene on üldiselt võitleja – vara üles, hilja voodi, nõnda rikkus majja toodi.

Mure on selles, et ükskord raugeb ka nende jõud, sest lahkujate minekutempo paneb jääjatele järjest suurema koormuse. Võime jäärapäiselt protestida meie lahkuma sundimise vastu, kuid teatud kriitilise piiri ületamisel oleme silmitsi tõsiasjaga, et lastel pole enam kellegagi jalgpalli mängida ja kuna lapsi ei tule piisavalt kokku, siis ei saa nad ka laulu- ja tantsupeole minna.

Siit paistab tõsine küsimus, kui hästi täidame põhiseaduse preambulis sätestatud Eesti riigi olulisemat funktsiooni – rahva iseolemise tagamine, mille lahutamatuks osaks on olnud eri piirkondade kultuurilisel mitmekesisusel põhinev eneseteadvus. Kas sellest on võimalik aru saada mõne kaugtööpäeva või valitsuse väljasõiduistungi jooksul?

Pigem mitte, sest tavapäraselt keskendutakse siis pidulikele ettekannetele rahvamajanduse suurtest saavutustest keskvalitsuse juhitud piirkondlike arenguprogrammide toel. Jääjad proovivad tõestada, kui tore on kohapealne keskkond ja turist noogutab rahulolevalt, sest talle jääb mulje, et kõik on parimas korras.

Korraliku maaelu kogemuse saamiseks tuleb kohapeal elada kolm talve, ütleb rahvatarkus. Veel parem, kui proovida ka lapsed üles kasvatada ja ehitada oma kodu ilma suure päranduseta. Siis saab tegelikult aru, mis on Eesti paikkondliku eripära hoidmise hind, millega sajad tuhanded inimesed päevast päeva silmitsi seisavad ja mida Eesti maana tulevastele põlvedele pärandamiseks tuleks ära teha.

Postiindeksi õnnistus ja õnnetus

Kõigepealt tuleb meil enda inimeste nimel tõsiselt konkureerima hakata. Võimalike lahkujate jääjate paadis hoidmiseks tuleb üle vaadata need sotsiaalmajanduslikud tõkked, mis jäämist vähemtõenäoliseks muudavad. Minnakse eelkõige ju sobiva töökoha ja palga pärast. Seega üldise majanduskeskkonna ja meie inimeste tööga teenitava lisandväärtuse mõttes ei suuda Eesti praegu konkureerida isegi Soomega, kuigi kõrgtehnoloogia ettevõtete vallas oleks potentsiaali olla maailma tipus.

Kui me riigina ei astu selles suunas julgeid samme, mis on võrreldavad näiteks 1992. aastal Eesti krooni kasutuselevõtuga, siis mandume edaspidigi arenenud riikidele odava tööjõu pakkujana. Meil on ilmselgelt vaja ühiskondlikku kokkulepet oma loodusvarade mõistlikuks väärindamiseks, sest metsatööstus hoiab suuresti üleval kogu Lõuna-Eestit, mille inimesed hoolivad samal ajal ka oma puhtast elukeskkonnast.

Teiseks on meil mõttekas üle vaadata, mis määral eristab Eesti uus haldusjaotus meie inimestele pakutavate universaalteenuste kvaliteeti 79 moel. Maailma mõistes suurlinna ühe linnaosa piires nii paljude koolivõrkude või sotsiaalteenuste piirkondade loomine on ilmselge probleem nende jaoks, kelle õnnetuseks on nad sattunud elama “ebasobiva” postiindeksiga kohta. Näiteks kui sügava puudega lapse vanema koduvald ei pea mõne teenuse osutamist esmatähtsaks. Nii väikese maalapi ja rahvaarvuga ei ole lihtsalt võimalik lubada kihistumist hariduses või muudes universaalteenustes. Need inimesed lähevad mujale ja näeme juba praegu, et see on probleem.

Selliste väljakutsetega toimetulemiseks peab otsustaja isiklik kogemus olema pikem kui nädal tööd kusagil maakonnakeskuses ühe aasta kohta. Seetõttu tundub mulle järjest sümpaatsem liikumisega Eesti 200 ühinenud ettevõtja Meelis Niinepuu ettepanek, et järgmises parlamendis võiks enamuses olla inimesed, kes panustavad kolm neljandikku oma tööajast rahvamajandusse nii-öelda kohtade peal.

Teenides kolm nädalat leiba oma senises ametis ja elukohas ning andes ühe nädala Eestile oluliste riiklike küsimuste otsustamiseks Toompeal. See annab hoopis suuremat lootust, et vajadus hooajalise poliitturismi järele ammendub, ning Eesti elu üle otsustavad need, kes toetuvad eelkõige pikaajalisele isiklikule kogemusele.