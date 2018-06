President Trump ähvardab tsiklimeeste armastatud motikate ehitajat Harley-Davidsoni, juhul kui kui ettevõte peaks oma tehased teistesse riikidesse kolima. Selle taga on aga Trumpi enda kehtestatud tariifid. Trumpi ähvardused on karmid: Harleyde mainel on kriips peal, lubab president.

Trumpi kehtestatud tariifid Euroopa Liidule, Kanadale ja Mehhikole ärritasid liitlasi ning nad vastasid samaga. Trump kehtestas enne seda tariifid liitlastelt tulnud alumiiniumile ja terasele. Eelmisel reedel kehtestas Euroopa Liit impordi tariifid enam kui 3 miljardi väärtuses USA toodetele, sealhulgas HD motikatele. (Loe vastastikustest tariifidest lähemalt SIIT ja SIIT.) Ettevõte teatas seejärel, et peab osa tootmistehastest teistesse riikidesse kolima, kuna USAs ei ole mootorrataste valmistamine tariifide tingimustes enam soodne. Trump, kes on varem Harley-meeste, või vähemalt HD firmajuhtidega heas läbisaamises olnud, võttis asja vägagi isiklikult ja ähvardab motofirmat seninägematute maksudega.

Sõbralikumad suhted: 2017. aasta veebruaris kohtus Trump Harley-Davidsoni direktori Matthew Levatichiga (vasakul), kes näitas talle uusimaid motikaid (AFP/Scanpix)

Trump valas oma viha välja Twitteris, kus säutsus: „Üht Harley-Davidsoni ei tohiks iialgi mingis teises riigis ehitada, mitte kunagi!“ Harleyd on tõepoolest Americana ja ameerikalikkusega seostatud sõiduvahendid. „Kui nad kolivad, vaadake ainult, see on nende lõpu algus - nad andsid alla, jätsid pooleli! Nende Aura kaob ja neil on peal sellised maksud nagu ei kunagi varem!“

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

Trumpi sõnul on HD jutt tariifidest kõigest ettekääne. Tõsi on, et HD plaanis juba selle aasta algul ühe Kansase osariigis asuva tehase Taisse kolida. Toona toodi põhjuseks turu üleüldine kehv seisukord, kuid nüüd kinnitab ettevõte, et tariifidest tingitud ebamugavused sunnivad neid avama tehaseid Euroopas. Ettevõte kinnitab, et ei soovi tõsta hindu, seega pigem kolivad tehaseid.

Trumpi pahameel peegeldab üleüldist kriitikat tema kehtestatud tariifide suhtes, rahul pole liitlased ega ka Ameerika ettevõtted, kes on harjunud alumiiniumi ja terast just Euroopast või teistest tariifidest mõjutatud riikidest ostma. Tariifide kehtestamine võis küll olla mõttega elavdada USA tootlikkust, kuid tühja koha peale üleöö uusi tehaseid püsti ei panda ning kui ettevõtetel on võimalik mujal soodsamalt läbi saada, siis seda ka tehakse. Euroliit, Hiina ja Mehhiko on aga ka kavalalt omapoolsete tariifide ohvriks valinud välja tooted, mida valmistatakse just Trumpi pooldavates osariikides. Asi on isiklik ja Trump tõenäoliselt tunneb seda. Tsiklifirmat peab president oma vihahoos aga reeturlikuks, ehkki tõenäoliselt ei julgusta tema ähvardused neid tootmist USAs alles hoidma.