Alates pühapäevast on raamatukogude ühine e-kataloog ESTER veebis kättesaamatu. „Serveris oli tehniline tõrge ja üks kõvaketas ütles üles. Nüüd tuleb viimasest turvakoopiast [andmed] taastada,“ selgitas probleemi põhjust Eesti raamatukoguvõrgu konsortsium arendusjuht Riin Olonen. „Viimane koopia on nädalavahetusest, nii et andmeid kaduma ei lähe. Kui seal midagi on siin, inimesed peavad ise üle vaatama, mida nad pühapäeval tegid.“

Juttu puudutab Tartu ülikooli raamatukogu serveriruumi, kus üks kõvaketas alt vedas ning kogu e-süsteemi kukutas. Oloneni sõnul vastab Tartus asuv serveriruum igati tehnilistele tingimustele ega ole kuidagi mõjutatav ilmastiku poolt. Seetõttu on praegu selgusetu, mis ikkagi kõvakettaga serveriruumis juhtus. „Meie eesmärk praegu on võimalikult kiiresti saada süsteem tagasi tööle ning siis juba analüüsime juhtunut oma koostööpartneritega edasi, et, kuidas see ketas oli üles ehitatud ja miks kogu süsteem ühe ketta pärast maha kukkus.“

Süsteemiga liitunud raamatukogudele tähendab see seda, et raamatute laenutusi ja nende tagastusi vormistatakse veebikeskkonna asemel uuesti paberi ja pliitsiga. „Oleneb raamatukogust, kes teeb seda paberi peal, kes mingisuguses asenduskeskkonnas, mis võimaldab hiljem kõik andmed kanda tagasi [esmasesse ESTER] süsteemi kanda,“ täpsustas Olonen.