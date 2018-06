Repinski sõnul peab ta Jõhvis esmatähtsaks meelitada uusi investeeringuid valda ja infrastruktuuri arendada. „Hädavajalik on viia kultuuri- ja spordielu uuele tasemele, parandada teede ja kvartalisiseste tänavate olukorda, heakorrastada linna park, ehitada staadion ja renoveerida vaksalihoone. Samuti tuleb suuremat tähelepanu pöörata maapiirkondadele,“ ütles Repinski.

„Enne kohalike omavalitsuste valimisi olin Jõhvis Keskerakonna kandidaat ning lubasin edu korral ka riigikogust lahkuda ning Jõhvi vallavanema kohale tulla,“ ütles Repinski. "Jõhvis oli tänaseks kujunenud olukord, kus poliitilised mängud olid peatanud valla arengu ning kaasa toonud ebastabiilsuse. Selle tulemusena kannatasid nii valla juhtimine kui ka kohalikud elanikud.“

Repinski sõnul sai ta peaaegu nelja aasta jooksul riigikogus töötamise ajal palju kogemusi ja õnnestus anda oma panus, et põllumajandustootmine hakkas pärast aastaid kestnud stagnatsiooni taastuma.

"Minu eesmärk oli teha kõik võimalik, et aidata kohalikke põllumajandustootjaid ja taastada põllumajandustoetused. Täna, pärast rohkem kui kolme aastat, võin kindlalt öelda, et keskerakondlased on oma lubadused täitnud, "ütles Repinski.