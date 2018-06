Tšaikovski festivali galakontserdi Haapsalu piiskopilinnuse hoovis lõpetab laupäeva õhtul suurejooneline avamäng “1812”, mille kõrgpunktis löövad kaasa ka Haapsalu toomkiriku kellad ja kõlavad kahuripaugud.

Festivali produtsent Tuuli Metsoja (pildil) räägib, et avamängu “1812” kirjutas helilooja Pjotr Tšaikovski kuulsa Napoleoni ja Vene sõja lahingu puhul, kui saavutati tähtis isamaaline võit. “See on uhke lugu, kuhu on sisse kirjutatud Vene tsaaririigi ja Prantsuse hümn ning teose kõrgpunktis on kuulda ka lahinguhelid ja juubeldavad kellahelinad,” lisab ta. “Seda on võimalik mängida akadeemilise kontserdisaali laval ja seal käsutuses olevate pillidega, aga kuna me oleme lossihoovis, siis haarame kinni võimalusest kasutada Haapsalu toomkiriku kellamängu,” selgitab ta.

Metsoja tunnistab, et kellamängu ja orkestri koostööd ei ole nad veel proovida saanud. “Saame sama päeva hommikul üks kord proovis harjutada. Eks see saab olema väga huvitav, kuidas kõik välja tuleb” räägib festivali produtsent. „Tõenäoliselt saab esinemine olema nii, et ma istun partituuriga inimese kõrval, kelle käes on kellade mängimise nupp, et kellad õigel ajal heliseksid. Õnneks praegu enam ei ole see aeg, kui kellamees võtab nöörist kinni ja kukub tõmbama,” naerab Metsoja.