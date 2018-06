1981. aastal Eurovisioni võitnud briti ansambli Bucks Fizz lauljatar Jay Aston tunnistas, et tal diagnoositi hiljuti suuvähk. Lauljanna kardab kaotada kõnevõimet.

Aston (57) rääkis, et sai diagnoosi umbes kaks nädalat tagasi. Arstid eemaldavad tal haiguse tõttu osa keelt. Kuid ta kardab, et vähk osutub ulatuslikumaks. "Kui keelest võetakse suurem tükk, on mu laulmis- ja isegi kõnelemisšansid väga kehvakesed," rääkis ta Daily Mirrorile.

"Mind hoiab liikvel ainult mõte ansambliga taasühinemisest. Nendega koos laval olles olen õnnelik. Laval ei lähe katsumused mulle korda."

Bucks Fizzi laul "Making Your Mind Up" tõusis 1981. aastal üheksas riigis edetabeli tippu. Sellele järgnesid uued hitid, nagu näiteks "My Camera Never Lies" ja "Land of Make Believe".