Kauppalehti kirjutab, et Soomel on jäänud välismaalastelt saamata miljoneid eurosid parkimisrahasid. Kõige kuulekamad parkimistrahvide maksjad on venelased, eestlased aga ei maksa neid väidetavalt praktiliselt üldse. EasyParki hinnangul jääb Helsingi linnas saamata suisa 80 protsenti välismaalaste parkimistrahvidest. Helsingi kannatab tasumata jäänud parkimiskuludest kõige rohkem. Aastatel 2013-2017 kirjutas Helsingi välismaa numbrimärkidega autodele välja 69 000 parkimistrahvi. Maksmata jäänud trahvide väärtus on nende viie aasta peale kusagil 4 miljoni euro kandis. Teistest Soome linnadest on Lahti ilma jäänud 155 000, Joensuu 135 000 ja Oulu 85 000 eurost.

Kõige tublimad trahvide maksjad on linnavõimude andmeil venelased ja itaallased, kõige hooletumad aga eestlased. Eestlased on ka need, kellele parkimiskontrolörid trahve kõige rohkem välja kirjutavad. Helsingis saab aastas üle 10 000 eesti numbrimärgiga auto omanikku valesti parkimise eest trahvi. Eestlased maksavad vaid umbes 17 protsenti saadud trahvidest ära. Itaallased - ehkki kuulekamate trahvimaksjate seas - maksavad ära vaid ligi pooled ehk 44 protsenti trahvidest.

Probleemi on keeruline lahendada, sest kõik sõltub vaid trahvi saanud välismaalase enda südametunnistusest. Välismaa auto puhul on kontrolöridel võimalik kindlaks teha vaid sõiduki päritolumaa, kuid ei midagi enamat. Parkimistrahv ei ole piisavalt tõsine kuritegu, et nõuda ligipääsu trahvisaaja kodumaa andmebaasidele, kust auto omaniku kohta infot küsida.