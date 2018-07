Oma kodu küttesüsteemi valik ei ole lihtne ülesanne. Tuleb leida parim lahendus, pidades silmas nii ühekordseid kui pikaajalisi kulusid, isiklikke eelistusi ja rahakoti võimalusi. Eramaja küttesüsteemi valides ja ehitades saab kvaliteetse terviklahenduse koos paigaldusega Onnineni kaudu. Ettevõtte ladudes on olemas kõik vajaminevad tooted ja partneriteks lai võrk oma oskusi tõestanud paigaldusfirmasid.

Onninen müüb paljude erinevate tunnustatud Euroopa tootjate seadmeid ja materjale. Lisaks toodete kvaliteedile on Onnineni põhimõtteks see, et ühe müüja käest saab kõik, mida küttesüsteemi ehitamiseks vaja läheb. Viimse vidinani. Ja vajadusel saab abi ka paigaldaja leidmisel.

Kuigi Onninen on hulgimüüja ja ise paigaldamisega ei tegele, kuulub ettevõtte partnerite võrgustikku suur hulk paigaldusettevõtteid üle Eesti. Nendega teeb Onninen igapäevast koostööd. Vastastikku vahetatakse infot ja ollakse kursis uute trendide ja toodetega.

Eraisikule on kodu küttelahenduse planeerimisel ja ehitamisel partneriks paigaldusfirma, kes tööde tegemisel kasutab nii Onnineni laia tarnijate võrgustiku poolt pakutavaid võimalusi kui ettevõtte küttespetsialistide oskusteavet.

Suur valik kohapeal

Onninen on hoolitsenud selle eest, et kõik küttesüsteemis vajaminevad tootegrupid oleks kaetud. Tootevaldkondade sees on valik lai ja mänguruumi palju.

Kateldest pakutakse nii tahkeküttekatlaid (Onnline, 40-80 kw) kui graanulkatlaid (Biawar, 12-30 kw).

Katelde energiasäästliku töö tagab kaasaegne lihtsalt kasutatav automaatika. Onninen müüb tuntud Soome tootjate Oumani ja Uponori ning Taani firma Danfossi automaatikatooteid. Tarnijate valik on laiemgi.

Taanlaste Grundfos ning sakslaste Wilo on peamised tegijad Onnineni laias pumpade valikus.

Tagatud on suur valik ventiile, paisupaake, akupaake, boilereid, kraane, filtreid, kolmikuid, põlvesid jne kuni kõige pisema vajamineva jupini. Ka torustiku valik on korralik: tsink- ja roostevaba toru Itaalia tootjalt Raccorderie Metalliche, alupex torud Fränkishe, Uponor, Onnline, pluss veel vasktorustikud, keevis- ja keermestatav terastoru.

Onninen pakub ka terviklikku päikeseküttelahendust. Päikeseenergia sobib hästi nii tarbe- kui ka küttesüsteemis kasutatava vee soojendamiseks ja seda saab lihtsalt kombineerida muude kütteliikidega. Saadaval on päikesekollektorid, päikesekütte süsteemi mõeldud isoleeritud ja kaabliga Solari toru.

Kõik need tooted on reaalselt ka Onnineni ladudes ja Express-keti kauplustes olemas.

Kui on plaanis katla paigaldamine või vahetus ette võtta, võta ühendust aadressil katlalahendus@onninen.com. Kirjuta, kui suur on maja, kus see asub ja lisa ka oma kontaktandmed. Onnineni spetsialistid asuvad ettevõtte kauplusladudes ja kontorites üle Eesti, kiri suunatakse edasi sinu piirkonnas tegutsevale paigaldajale, kes aitab kõigega alates planeerimisest kuni katla käivitamiseni. Võib kindel olla, et saad tervikliku lahenduse ühest kohast ja asjatundlikku nõu veel pealekauba.