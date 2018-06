Noorte muusikute aasta tippsündmus "Noortebänd 2018" stardib juba kaheksateistkümnendat korda. Sõelale on jäänud 15 kandidaati, keda tutvustame kuni augusti lõpuni Õhtulehe lugejatele. Iga poolfinalist sai ülesandeks esitada enda versioon Eesti tänavusest eurolaulust "La forza". 24-aastane Tartust pärit lauljatar Marta Arula avaldab, et endanimelise bändi kokkupanemise üheks ajendiks oli konkurss "Noortebänd 2018". "Kuna ammu on olnud soov oma muusikat teha ja pisut teistsugust, mida olen siiamaani teinud, siis mõtlesin, et Noortebänd oleks väga hea motivaator. Et leida enda kõrvale toredad sõbrad ja panna see asi käima!" Konkurssi nimetab Arula kohalike algajate muusikute jaoks kõige suuremaks hüppelauaks. "See on väga hea võimalus ennast näidata."

Marta ise unistab suurtest lavadest ja festivalidest. Kuna looming on inglisekeelne, siis on ambitsioonid oma muusikaga Eestist ka välja jõuda. "Ei ole nii kaugele tegelikult mõelnud, kuna bänd on tegutsenud lühikest aega, aga kindlasti on tulevikuplaanid Eestist välja. Ingliskeelse muusika loomine on eos selle eesmärgiga tehtud."

Bändikaaslased leidis Marta Georg Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist, kus ka neiu ise tudeerib. Nimelt on Marta aastakese õppinud helindust, kuid sügisel jätkab rütmimuusika osakonna laulu eriala esimesel kursusel. "Laul on ikkagi hingelähedasem," selgitab neiu eriala vahetust. Lisaks Martale teeb bändis kaasa trummar Hans Kristjan Pikani, bassimängija Emil Erastus, klahvimängija Kristina Bianca Rantala ja kitarrist Reimo Namm. "Kõik Otsakooli tudengid," valgustab lauljanna. Marta eeskujud muusikas on ajas muutunud. Hetkel fännab neiu Ameerika lauljannat Carrie Underwood´i, kes on teada talendisaatest "American Idol" neljanda hooaja võitjana. "Mulle meeldib tema bändi helikeel ja see, milliseid instrumente nad seal kasutavad, nagu näiteks akordion. Minu meelest oskavad nad väga hästi helisid kombineerida," lausub Marta. Seda viimast peab lauljanna enda nõrgaks küljeks. "Aga tema muusikat kuulates tunnen, et arenen ise ka," naerab lauljanna. Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons. Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga. Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 9. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.