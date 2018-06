Soome pealinnas Helsingis ületab võõrkeelsete elanike arv tänavu 100 000 piiri, vahendab YLE Uutiset.

Helsingis elab praegu ligi 650 000 inimest. Neist 15,3% on sisserändajad või nende lapsed ning kõneleb emakeelena võõrkeelt. Täpsustuseks olgu lisatud, et Soome pealinna elanikest on 5,7% ehk umbes 37 000 rootslased, keda statistika võõrkeelsete hulka aga ei loe, sest rootsi keel on Soomes teine riigikeel. Samuti ei loeta võõrkeelseteks saame, sest saami keel on Soomes põliskeele staatuses.

Suuremad võõrkeelsete elanike rühmad Helsingis on venelased (18 163), eestlased (11 700) ja somaalid (10 400). Viimastel aastatel on kiiresti kasvanud araabia (6900), pärsia (2700) ja vietnami keelt (2300) emakeelena kõnelejate arv.