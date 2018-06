Eelmisel nädalal jättis “Suvereporteri” meeskond ilmatüdrukute kaks vihmavarju pärast tööpäeva Pärnu randa. Järgmisel õhtul tehti saates üleskutse need üles leida ja õnneks olid vihmavarjud juba õhtuks Eesti Meedia Pärnu kontoris.

“Suvereporteri” saatejuht palus tähelepanelike vaatajate abi, et üles leida kaks kadunud vihmavarju. “Unustasime kaks imearmast saate logodega vihmavarju Pärnu randa. Hea inimene, kui sa need leidsid, me tahaksime neid tagasi. Võtke meiega julgelt ühendust,” rääkis Jaanus Koort.

Eesti Meedia produktsioonijuhi Mari-Liis Veskuse sõnul on vihmavarjud leitud ja nüüdseks Tallinna kontoris. “Tähelepanelik kodanik helistas Kanal 2 infonumbrile ja andis leiust teada ka "Suvereporteri“ Facebooki lehel. Vihmavarjud viidi AS Eesti Meedia Pärnu kontorisse ja tänaseks on need juba jõudnud Tallinnasse. "Suvereporteri“ meeskond on ausale leidjale tänulik,” räägib ta.