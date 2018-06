Muutused ümbruskonnas võivad tähendada Kaladele sel suvel värvikat sisustust või eksootilist reisi. Või mõlemat!

Sulle sobib kõik, mis su ajutegevust ja fantaasiat ergutab. Seega tunne seiklustest mõnu. Need võivad innustada ka su lähedasi.

Kalad tutvuvad sel suvel uute inimestega. Ei saa öelda, et leige suhtlus sind vaimustaks, kuid ole valmis, et pealtnäha suvalisest kohtumisest võib kujuneda kirglik romanss. Samas pea meeles, et sõnad võivad äratada tundeid, mida on pahatihti raske ohjes hoida. Muidugi võid sa lihtsalt oma teele lipsata, kuid see ei sobiks jällegi su stiiliga, kas pole? Kui tunned rahutust, ära visku üheöösuhetesse, vaid mõtle, kas sul pole mitte liiga palju kohustusi.

Särapäevad: 2.–5. juuli, 30. juuli–1. august, 26.–28. august