Amburile on tänavune aasta rõõmuküllane. Ehk on põhjust lausa mingit tähtsat verstaposti tähistada?

Miski muu ei paranda su tervist paremini kui naer ja lähedaste inimeste soojus. Teisalt tunned end ülihästi ka üksi ning mõistad, et sind on mitmeti õnnistatud. Kodu on Amburile sel suvel eriti oluline paik. Need Amburid, kes on juba kindla kaaslase leidnud, otsustavad ehk kolida või pere rajada. Mõtle hoolikalt koduse ja tööelu tasakaalu peale. Kui ahmid kohustusi juurde, võid partneriga tülli pöörata. See-eest pakuvad unenäod sulle nii mõnelegi praktilisele probleemile lahenduse.

Kuna Amburi tähelepanu kipub pahatihti hajuma ja teistele radadele uitama minema, oleks paarisuhte seisukohast parim puhkus ühine reis. Teisalt kanna hoolt, et saaksid üksindustki nautida.

Särapäevad: 25.–27. juuni, 22.–24. juuli, 18.–21. august