Me kõik soovime tervist ja energiat, ning Kaalud ihkavad seda tänavu suvel eriti palju.

Juulikuised varjutused inspireerivad sind oma toiduvalikule rohkem tähelepanu pöörama. Paljude uute uste avanemine võib sind hämmingusse ajada. Pöördu tagasi minevikku ja mõtle, mida sa tegelikult tahad. Kas miski sundis sind valele teele astuma? Iialgi pole liiga hilja suunda muuta.

Vallalised Kaalud pidutsevad lähikuudel ja tormavad ühelt peolt teisele. Püsisuhtes Kaalud igatsevad aga stabiilsust, sest viimasel ajal on olnud ülemäära palju muutusi ja häirijaid. Ole siiski valmis uuteks ootamatusteks. Võimalik, et minevikust ilmub välja mõni asjaolu, mis osutub tuleviku suhtes väga kaalukaks. Peaasi on siiski endale kindlaks jääda ja edasi rühkida. Võid silmitsi seista töökoharomaaniga, kuigi see ei pruugi olla su eluunistus. Ent unistused on tähtsad! Hoia neist kümne küünega kinni!

Särapäevad: 20.–22. juuni, 17.–19. juuli, 14.–16. august