Lõvi on teadagi loomade kuningas, kes särab igas seltskonnas. Kuid su elu muutub värvikamaks, kui õpid hetke nautima ega mõtle kogu aeg tuleviku peale.

Suvi on tänu tähtede seisule iseäranis soodne aeg, et flirtida. Varjutused nõuavad vanade suhete ja erimeelsuste hülgamist. Võib-olla tahaksid autole hääled sisse panna ja põgeneda, kuid lähedane võib su plaanidele kriipsu peale tõmmata. Valitse oma suuvärki: väga kerge on öelda midagi sellist, mida võid hiljem kibedasti kahetseda.

Lõvi elab sel suvel läbi väga põnevaid aegu. Armastuses tuleks rõhku panna kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Need Lõvid aga, kes on armastatule juba igavese tõotuse andnud, võivad oodata suuremat elumuutust – uut pereliiget.

Särapäevad: 13.–15. juuli, 10.–12. august