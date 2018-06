Tai peaministri asetäitja sõnas teispäeval, et on koopasse lõksu jäänud teismelistest ning nende treenerist koosneva jalgpallimeeskonna suhtes optimistlik.

Poisid, vanuses 11-16 eluaastat sisenesid Chiang Rai provintsis asuvasse koopasse laupäeva hilisõhtul, meenutab BBC.

Koopasuu juurde on kogunenud poiste lähedased, kes palvetavad, et nad oma lapsed elusatena tagasi saaksid (AFP/Scanpix)

Tõusva veetaseme tõttu saadeti teisipäeval otsingupiirkonda ka mereväe sukeldujad, kes märkasid värskeid jalajälgi, vahendab BBC.

„Oleme veel optimistlikud, et nad on elus,“ ütles peaministri asetäitja Prwait Wongsuwon kolm päeva pärast teismeliste lõksu jäämist. Wongsuwon lisas, et neil ei pruugi olla midagi süüa, kuid neil peaks olema vähemalt vett.

Päästemeeskond (AFP/Scanpix)

Tham Luang Nang Noni nimeline koobas kulgeb maa all kilomeetreid ning olnud turistide üks meelispaiku.

Arvatakse, et poisid ja nende 25-aastane treener paiknevad ulatuslikus koobaste võrgustikus.