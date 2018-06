Vähk kaldub muidu ujedusele ja nostalgiale, kuid sel suvel tuleb minevik seljataha jätta.

Nii saad nautida seltskondlikke ja ka loomingulisi päevi. Juulis toimivad su mõistus ja süda kenasti üheskoos ning see tõotab lustlikke aegu. Tuleb muidugi õigel ajal aru saada, millal on aeg tõsineda.

Kindla kallimaga Vähk võib olla rahul: tulevik on helge. Kuid selleks tuleb ka endal palju vaeva näha. Suvekuumus ja iseäranis varjutused võivad su elu häirida, kuid usu, see polegi nii paha. Vahel on vaja aeg maha võtta ja asjade üle järele mõelda. Kui kaalud partneriga ühise kodu loomist, vae tõsiselt, on ta ikka sulle see ainus ja õige. Kui oled vähegi rahulolematu, võta seda häirekellana. Stress tekitab sulle kõikvõimalikke tervisehädasid. Lihvi oma vaiste.

Vähil on sel suvel õigus nina kirtsutada ja kapriisne olla. Vaid nii saad omaenda rütmi paika panna ja ideaalide poole pürgida. Kõigile pole see lubatud, nii et naudi seda! Augustikuised tööreisid võivad kaasa tuua ootamatuid kohtumisi. Võid kohata kedagi erilist, kes tõmbab sind nii hingeliselt kui ka füüsiliselt. Võib-olla tuleks füüsilist suhet siiski vältida, kui see ei sobi olukorraga.

Särapäevad: 11.–13. juuli, 8.–10. august