Aeg-ajalt januned vabaduse järele ning see võib pahanduse majja tuua. Kanna hoolt, et püüdleksid selle poole, mida sa tõepoolest vajad. Ära igatse seda, mida teised sulle peale suruvad. Hoia pea külmana. Loomuomane atraktiivsus ja paindlikkus aitavad sul inimestega häid suhteid hoida.

Sõnnil on sel suvel armuelus segane seis ja selgus terendab silmapiiril alles sügiseks. Enne seda viskled kiretormides. Ole valmis selleks, et tänavusuvised kuu- ja päikesevarjutused teevad sind veelgi pöörasemaks. Ära võta ette midagi sellist, mida võiksid hiljem kahetseda. Vabadusiha võib sind viia radikaalsete otsuste langetamisele. Muutud peruks ja võid end kütkeist vabaks kiskuda. Kuid analüüsi oma seisu: võib-olla otsustad uue armastuse kasuks vaid seetõttu, et see tundub olevat lihtsam variant. Kaalu veel kord, mis sulle tõelist rahuldust pakub. Kirglikud mõttevahetused võivad stressi ja pingeid kasvatada. Siis on endisest tähtsam mõista, et leppimine tavaliselt lõõgastab ja loob võimalusi romantika tekkeks.

Särapäevad: 7.–9. juuli, 3.–6. august