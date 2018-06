Estella-nimelise Hispaania linna kirikus on püha Jüri juba 500 aastat lohega võitlust pidanud. Nüüd aga pidi ta alla vanduma uuele vaenlasele.

Puust kuju langes innuka, kuid oskusteta restauraatori ohvriks nagu kurikuulus Hispaania fresko "Ennäe, inimest" kuus aastat tagasi. Nüüd on pühal Jüril ühtlaselt beebiroosad palged ja räigelt punahall raudrüü. The Guardiani teatel proovis kuju kallal ennistajana kätt ilmselt kohalik käsitööõpetaja, kuid nüüd on linnaisad kurjad: miks ometi nendega keegi aru ei pidanud?!

Kuus aastat tagasi kujunes netisensatsiooniks teise agara asjaarmastajast restauraatori katse värskendada Kirde-Hispaanias Borja linnas asuvat Kristusega freskot. Tulemuseks oli ahvi näoga jumalapoeg. See tembeldati kõigi aegade halvimaks ennistustööks.