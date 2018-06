Tänavune suvi lubab Jäära tähemärgi esindajatele rahuldustpakkuvaid aegu. Tulevik tundub helge – ent tingimusel, et sa kuulad iga päev oma sisehäält, manitseb astroloog Cassandra Nye oma suvehoroskoobis.

Pea plaanidest kinni ning ära lase end heidutada. Sa ise tead kõige paremini, milline tee sulle sobib. Töö teeb tuju heaks, augusti keskel esitle aga vaid oma paremaid külgi ja valmistu olema erakordselt veetlev.

Enesekindlast hoiakust on kasu mitmel rindel, ennekõike armuasjus, sest see köidab huvipakkuvate isikute pilku. Ülimalt erutavateks aegadeks peaksid Jäärale kujunema varjutused, mida sel suvel on kolm: täielik kuuvarjutus 27. juulil ning osalised päikesevarjutused 13. juulil ja 11. augustil. Ära imesta, kui sind pimestab neil päevil kirg. Sinu sensuaalsus lööb puhkuse ajal õitsele. Võimatu pole ka abieluettepaneku saamine. Püsisuhtes olija naudib stabiilset ja õnnelikku aega, kuid võib kokku puutuda ka kiusatusega: sümpaatne isik hakkab sinuga flirtima. See poputab su enesehinnangut, kuid rahune siiski maha ja mõtle sügavalt järele, mida sa tegelikult tahad. Hoia sihid silme ees.

Särapäevad: 5.–7. juuli, 1.–3. august, 28.–30. august