Maia ütleb, et talle meeldivadki sellised spordialad, kus saab enda sisse vaadata – näiteks jooksmine ja jooga. „Ma tavaliselt kuhugi rapsima ei lähe. Jõusaal meeldib mulle ka, seal saab end kiiresti toonusesse, aga siis peab sind ka keegi juhendama, et seda kõike hästi ja õigesti teeksid.“

„Kui aus olla, siis väga suur trennitegija ma pole. Käin pigem jooksmas ja see on mulle ka rohkem meditatsiooni eest – kui on vaja mingid mõtted selgeks saada, lähen jooksma. Mul on üks siht silme ees ja tavaliselt jõuavad ka mõtted sinna sihi juurde kokku,“ räägib oma trenniharjumustest lauljatar Maia Vahtramäe.

„Staariga trenni“ on Õhtulehe trennisaade, kus – nagu nimigi ütleb – minnakse staariga trenni. Sedapuhku võtsin kampa lauljatar Maia Vahtramäe. Saime kokku Shnelli staadionil ning personaaltreener Kaisa Sööt valmistas meile ette mõnusa kava, mida saab teha igal pool. Boonusena saime proovida ka paarisharjutusi, mida on hea sõbra või sõbrannaga teha.

Lauljatar sõnab, et on oma elu jooksul ära proovinud ilmselt kõik erinevad jooksu-, rühma- ja joogatreeningud. „Kuna ma olen lapsena palju kolinud, siis kahjuks mul pidevat regulaarset trenniskäimist pole olnud. Oleksin õnnelik, kui neid oleks olnud, sest siis oleks treeninguharjumuse tekitamine palju lihtsam.“ Küll aga käis Maia 7.-8. klassis päris pikalt koos pinginaabriga lasteaeroobikas. „See oli päris põnev.“

„Mul on läbi elu olnud pidevalt probleem, et ma olen paks. Vahet pole, kui palju kaalun,“ üllatab ta. „Usun, et paljudel naistel on nii.“ Seda, kust on Maial selline arvamus tulnud, ta täpselt öelda ei oska. „Mul on praegugi väikseid sõbrannasid, kel on sama mure ja ei saada aru, kust see tekib. Me näeme ju pidevalt ajakirjadest, mis on õige. Lisaks küsitakse muusikutööd tehes pidevalt, et kui palju seda pilti peaks töötlema ja kas midagi peaks maha võtma,“ selgitab ta. „Tegelikult on need ju minu juuksed, keha ja näonahk ja neid pole vaja töödelda.“ Maia ütleb, et mida vähem pilte töödeldakse, seda tervema ellusuhtumisega on pealetulev põlvkond.

"Staariga trenni", Maia Vahtramäe (Martin Ahven)

Naine sõnab, et pole kunagi väga palju kaalunud, kuid ta on lihtsalt lühikest kasvu. „Siiani öeldakse mulle mõnikord, et ma olen teistsuguse kehaga ja kuna ma pole teatud pikkuses, siis ei saa mulle näiteks mingit asja selga panna. Varem olin ma selle pärast päris õnnetu, kuid nüüd mõtlen, et mis seal ikka, ära siis pane.“

Kuidas Maia end siis vormis hoiab? „Ma kõnnin väga palju. Elan Shnelli tiigi läheduses – kui lähen kesklinna, kõnnin üle Toompea, kui aga Põhja-Tallinna Telliskivis asuvasse stuudiosse, kõnnin läbi Balti jaama,“ räägib ta. „Lisaks on mul ratas, millega ma suvel, sõidan ja ka talvel pigem kõnnin.“ Nii ongi Maia vormi saladuseks piisav liikumine ja regulaarne söömine. „Kõige suurem väljakutse ongi iga päev vähemalt kolm korda süüa.“

"Staariga trenni", Maia Vahtramäe (Martin Ahven)

Et söömisharjumus paika saada, käis Maia mullu suvel ja sügisel toitumisnõustaja juures. „Just seepärast, et mul tekiks toitumusharjumus, et ma ei väsiks ära ja sööksin ka päriselt neid toitaineid, mida mul vaja on.“

Toitumisnõustaja koostas lauljatarile toitumiskava. „Väga hästi toimis, isegi kaalulangus oli ning mul oli väga palju energiat. Huvitav oli asja juures muidugi see, et ma ei tohtinud väga palju liikuda, aga kaalulangus oli.“ Praegu on Maia toitumine üldjoontes samasugune. „Vahel ma söön liiga palju jäätist,“ muigab ta.

Hommik algab Maial pudruga, kuhu sisse käivad ka õun ja banaan. „Tean üsna grammipealt, kui palju mul midagi pudrus on. Lõunaks söön tavaliselt salatit.“ Maia menüüsse kuulub ka päris palju kartulit. „Mulle sobib kartul paremini, kui tatar või läätsed.“ Lõuna- ja õhtusöökide vahel turgutab Maia end puuvilja ja vahepalaga ning õhtuks sööb tavaliselt taas salatit. „Mõnikord satub sekka ka mõni kook või jäätis, kuid püüan neid üldiselt vältida.“

Ka on lauljatar üritanud menüüst välja jätta liha. „See pole mul veel kahjuks täielikult välja tulnud. Tunnen end lihtsalt paremini, kui mul on menüüs võimalikult vähe loomset. Mida rohelisem, seda parem – olen energilisem.“

"Staariga trenni", Maia Vahtramäe - kohe näha, kumb meist joogat harrastab (Martin Ahven)

Dieete Maia pidanud pole, kuid ütleb, et kiiretel perioodidel ta lihtsalt unustab süüa. „Tean juba väikesest peale, et dieeti pidada ja ennast paksuks süüa on väga lihtne, kuid ideaalfiguuri hoidmine on keeruline. Kui keegi leiab võtme, kuidas saavutada ideaalfiguuri nii, et see poleks pidev pingutus, siis võiks mulle ka öelda,“ naerab ta.

Näljatunne läheb Maial meelest ka lavale minnes. „Mind toidab väga suurel määral adrenaliin. Pigem tagasihoidliku inimesena lähevad minus lavale minnes tööle mingid teised mehhanismid, adrenaliin toidab nii palju, et ma tunnen, et süüa polegi vaja.“ Selleks, et end siiski distsiplineerida, võtab Maia pea kõikjale oma toidu kaasa ning paneb äratuskella õigeks ajaks helisema, et meenuks ikka süüa.