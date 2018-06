„Meie eesmärk on pakkuda kliendile erinevas hinnaklassis laia tootevalikut ning soovime, et meie kliendid saaksid alati kõik soovitud kaubad ühest kohast kätte,“ sõnab Lankots.

Prisma Peremarket AS kommunikatsioonijuht Piret Lankots sõnab, et Prismas on müügil palju hooajalisi marju ja aedvilju, sh ka murelid ja eestimaised Lemmatu talu maasikad ja herned.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats kinnitab samuti, et Rimi kauplustes on aastaringselt olemas värsked marjad. „Suvel proovime sortimenti saada ka kodumaiseid marju, sest huvi nende järele on olemas. Viimasel viiel aastal on ka Eesti maasikas Rimi lettidel olnud täiesti saadaval.“

„Mureleid oleme pakkunud meie kõigis 76-s kaupluses üle Eesti juba hooaja algusest alates. Samuti teeme neile kampaaniaid ja ka praegu leiab meie juurest alati soodsaid pakkumisi. Mis puutub maasikatesse, siis meil on sortimendis Eesti maasikas 300g pakendis olemas, kuid kohalikke maasikaid on harjunud tarbija soetama talunikult ja seda lahtiselt. Pakitud maasikas on ostjale pigem võõras, samuti on pakitud maasika hind kõrgem,“ sõnab Maxima kommertsdirektor Kristina Mustonen.

OG Elektra AS ostu-müügi kaubandusjuht Eve Heinsaar sõnab, et Grossi toidukaubad pakuvad kauplustes marju nii pakendamata kui pakendatud kujul, viimasel juhul teeb see ostu tarbija jaoks mugavamaks. „Hetkel on nõudlus suurem murelitele kui maasikatele,“ märgib Heinsaar.

Kuidas mõjutavad poe ees olevad marjaletid kaupluste müüki?

„Tõepoolest, suveperioodil on paljude kaupluste ees ka marjamüüjad, aga tänane praktika on näidanud, et jätkuvalt eelistavad mõned kliendid oma marjad koos teiste kaupadega ikkagi poest osta. Olgu selleks siis mugavus või soov kaardimaksega ostude eest tasuda. Viimast ju kõikide letimüüjate juures rakendada ei saa,“ sõnab Katrin Bats ja lisab, et seetõttu ongi marjad poes suvi läbi saadaval. „See tähendab, et vajadus hea kvaliteediga marjade järgi on poe keskkonnas olemas.“

Lankots märgib, et konkurents on teretulnud, kuna see annab klientidele valikuvõimalusi veelgi juurde.