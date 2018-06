Ameerikas elav näitleja ja modell Johann Urb on spirituaalsusest huvitatud olnud juba väga kaua: mees alustas mediteerimisega 14aastaselt ja joogaga 20ndate alguses.

Lisaks tegeleb Urb ka tseremooniate, taimede, seente ja enda avastamisega. "Ma usun, et tänu sellele kõigele suudan ma maailma teistmoodi vaadata. Ma ei võta ennast ega elu liiga tõsiselt. Soovitan inimestel lahti mõtestada, mis on oluline ja kas tasub kõige pärast stressi all elada."

Refereeritud artikli täistekst Tervis Plussis.