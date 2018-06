„Palgasõdurid“ polnud ju ka mingid meistriteosed, aga tänu keskeale lähenevate meeste suunas lastud nostalgiakuul tabas märki ja Stallone on taaskord A-klassi filmistaar. Ja siis tuli „Põgenemisplaan 2: Hades“ ja kõik on jälle vanaviisi – tegu on kohutava filmiga.

Aga nii ei läinud ja Stallone'i Rocky Balboa asemel võidutses 2015. aastal Mark Rylance , kes tegi küll hea rolli filmis „Spioonide sild“, aga film ise oli piisavalt unustusväärne. Aga legendaarne kivinägu tõestas korraga, et ta oskab täitsa näidelda. See lõi nii mõnegi paradigma kõikuma, sest Stallone on ju sarikülaline halvimatele näitlejatele minevate kuldsete vaarikate nimekirjas.

Nagu iga korralik action-film, algab ka Põgenemisplaan ootamatu kaadriga suvalises p***eauguriigis, kus on kõik räpane ja pimedas laohoones piinatakse koledal moel tublisid inimesi. Järgneb põgenemine, kerged reetmised ja ongi film lahti löödud.

Püssid on suured ja teevad kõva pauku, autod mürisevad tiigrina, naiste roll on olla ilus ja suvalisel hetkel hakatakse pidevalt võitlema. Seda kõike saadab konstantselt värisev kaamera ja arusaamatud hüpped ühelt tegevusliinilt teisele. Õigemini polegi tegu filmiga, kus peaosas on Stallone, vaid pigem Hiina näitleja Xiaoming Huang. Stallone rolliks on filmi esimeses pooles olla Huangi tegelaskuju sisemonoloogide hääleks.

Taustal hüplevad veel 50 Cent, lihamägi Dave Bautista ja Jesse Metcalfe. Kogu süžee on muidugi lihtsapoolne – Stallone vallandab liiga ülbe alluva, see saab veidi pahaseks ja seejärel satuvad teised Stallone alluvad supervanglasse, kus ka suvalisel hetkel hakatakse kaklema.

Ja jälle – püssid teevad kõvasid pauke, padrunikestad kukuvad kolisedes põrandale, kunstverd lendab. Lõpu eel saabub pilti ka Stallone, kes saab küll esimest korda pärast Clubber Langi Rocky III-s haledalt peksa. Lõpp on muidugi taas õnnelik – paha kompuuter lastakse lihtlabaselt automaadivalanguga juppideks ja filmi lõpp viitab otseselt, et tulekul on ka kolmas osa, mis on seejuures juba järelproduktsioonis.

Õnneks on film lühike, väga mõtlema ei pea, aga suures plaanis võinuks see film ka otse DVD-na või Netflixis ilmuda. Tasemelt jääb film hiljaaegu tele-eetris olnud Universaalse sõduri kolmanda osa tasemele. Ja Stallone on taaskord seesama vana hea Stallone – näitlemine pole oluline. Peaasi, et pauku saab.