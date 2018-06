Sel nädalal jätkub suviseid ilmasid reedeni. Laupäeval ja pühapäeval tasub arvestada vihma ja jaheda ilmaga.

Riikliku ilmateenistuse andmetel nõrgeneb täna madalrõhuala mõju. Briti saartelt ulatub üle Eesti kõrgrõhuhari. Ilm on olulise sajuta, kuid öösel tekib mõnel pool udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 13, päeval 17 kuni 23 kraadi.



Kolmapäeval on meie kohal kõrgrõhuala. Ilm on sajuta ja tuul nõrk, vaid põhjarannikul tugevneb läänekaare tuul 4-9 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 20 kuni 24 kraadi, rannikul 18°C.



Neljapäevaks jääme nõrgenevasse kõrgrõhuvööndisse. Ilm on sajuta, öösel vaikne, päeval pöördub tuul läänekaarde ja veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 14 kraadi, päeval 23 kuni 27, rannikul 18 kuni 22°C.



Reedeks liigub üle Soome itta väike käbe madalrõhkkond ja selle lohk koos vihmasajuga jõuab varahommikul Loode-Eestisse. See liigub päeval kiiresti üle Eesti kagusse. Õhtuks on sadu kõikjal lõppenud. Tuul pöördub öösel saartelt alates edelast loodesse ja on üsna tugev, rannikul ulatuvad loodetuule puhangud 15-17 m/s. Madalrõhulohu järel saabub meile põhjast külmem õhumass ja ilm muutub taas jahedamaks. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16 kraadi, päeval 15 kuni 19, Kagu-Eestis ennelõunal veel kuni 23°C.



Laupäeval tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuala, mis laieneb aeglaselt üle Läänemere. Kohati sajab vähest vihma. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, saartel puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 13, päeval 14 kuni 17°C.



Pühapäeval oleme kõrgrõhuala idaservas. Öösel on sajuvõimalus Ida-Eestis veel suur, kuid päev tuleb olulise sajuta. Loode- ja põhjatuul jääb vähehaaval vaiksemaks. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi. Päeval aga 14 kuni 18°C.



Esmaspäeval 2. juulil jääme nõrgenevasse kõrgrõhuvööndisse ja ilm on olulise sajuta. Puhub valdavalt nõrk põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi, päeval 15 kuni 20°C.