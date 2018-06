Prints Williami ja Cambridge'i hertsoginna Catherine´i kolmeaastane tütar, printsess Charlotte sulatab kõigi südameid oma armsa lehvitusega. Printsess Charlotte sai kuulsaks oma lehvitamisega juba kuninglikel pulmadel ja tundub, et kuninglik piiga ei jäta vahele ühtki võimalust selle harjutamiseks.

Seekord on fotosilm püüdnud pildile väikese printsessi lehvitamas, kui ta jättis hüvasti oma vanaisa prints Charlesi ja tema abikaasa Camillaga, kes hakkasid helikopteriga Kensingtoni paleest ära lendama.

Video on üles võetud 22. juunil, kui Charles ja Camilla lahkusid ametlikule visiidile Salisburysse ning seda jagas sotsiaalmeediakanalis Twitter Iisraeli ajakirjanik Elad Simchayoff.

Videos on näha, kuidas lapsehoidja Maria Borallot võtab roosas kleidikeses printsess Charlotte sülle, et viimane saaks vanavanemate lahkumist paremini näha ja neile lehvitada.

Princess Charlotte waving goodbye to grandparents prince Charles and Camilla after a visit to Kensington palace pic.twitter.com/e0Y0TDa3P1