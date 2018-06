TS laevad on kokku löönud, kui palju oli tänavu Saaremaale ja Hiiumaale sõitjaid. Selgub, et ajavahemikus 21. juuni kuni 25. juuni veeti praamidega üle lahe kokku 62 228 reisijat ja 22 850 sõidukit.

Pille Kauberi sõnul said reisid pikemalt ootamata laevadele ja suuremaid vahejuhtumeid ei olnud. "Sadamates visati muuhulgas nalja, et ega sellel aastal jaanikule sadamast kaaslast ei leia - nii kiiresti pannakse laevale, et sadamas tutvumiseks aega ei jää," lisas ta.