Tõsiasi, et samaaegselt on karu nähtud erinevais Saaremaa otstes, on tekitanud kahtluse, et mesikäppi võib liikvel olla vähemalt kaks.

Saarte Häälele teadaolevalt nähti hiljuti karu pea samaaegselt nii Leisi kandis kui ka Tiirimetsas. Karu nii kiiresti aga vaevalt liigub, et “ühe hüppega” Leisist Salme kanti jõuaks. Samas pildistati alles kahe nädala eest karu käpajälgi sealt jupp maad mööda rannikut edasi Karalas.

“Sellest hakatigi arvama, et äkki ikka on kaks karu. Üks emane ja teine isane, jooksuaeg ka ju,” muheles Salme teenuskeskuse juhataja Kalmer Poopuu.

Esimesed teated karust Saremaal tulid mullu suvel.