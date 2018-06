Kui alkoholi müügis Läti põhjapiiril pole jaanipäeva eel midagi tavatut, on ootamatu olnud aga seal asuvates kauplustes avanenud vaatepilt, et alkoholipoodides käiakse tervete peredega, väiksemad lapsed ostukärus, suuremad neid lükkamas.

Lastevanemate liidu juht Aivar Haller ütleb, et kui vanasti veetsid pered aega kultuuriasutustes, siis nüüd näivad need olema asendunud kaubanduskeskuste ja poodidega. "Pilt viinavankrit lükkavatest lastest ajab nutma, aga neid lapsevanemaid süüdistada ei ole mõtet. Nad on lihtsad inimesed, kelle jaoks riiklik poliitika koos töösturite saamahimuga ei ole jätnud häid valikuid."

Võrdsete võimaluste volinik ja viie lapse ema Liisa Pakosta aga arvab, et kokkupuude alkoholi ostmisega ei tee lapesest tulevikus automaatselt alkoholi kuritarvitajat: kõik sõltub sellest, kui hästi suudavad vanemad oma lapsele toimuvat selgitada.

Alkoholi soetamine Läti piiripoodidest on Eesti tarbijate seas endiselt aga väga populaarne: seitse piiril auvat kauplust müüvad poole selle mahust, mille müüvad kokku 1500 poodi Eestis.

