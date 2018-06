Riho Sibula 60. sünnipäevaks tõi trummar Jaak Ahelik kokku 98 Eesti muusikut, kellega tehti suursugune juubelitervitus - miksiti kolm kõigile teada lugu - Propelleri „Eila veel“, Turisti „Sirts“ ning Sibula enda „Liivimaa pastoraal“, millele kirjutati ka uued sõnad. Võimas muusikaline etteaste kõlas eile Sibula juubelil mitmes raadiokanalis ning video mängitit ette “Suvereporteris”.

Jaak Aheliku sõnul nägi Riho Sibul tervitust alles täna, aga pikemat juttu neil sel teemal, mis tunded juubilari valdasid, veel ei ole olnud. “Eks ta räägib lähemalt reedel, kui kohtume.”

Küll tunnistab Ahelik, et juubelitervitus on paljudelt saanud vaid positiivset tagasisidet. “Paari tunni jooksul on seda Facebookis vaadatud juba 6000 korda, siis järelikult läks asi korda,” rõõmustab ta.

Vaata videot siit: