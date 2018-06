Grammy auhinnaga pärjatud kultusbänd Inner Circle esineb Tallinnas Amigo ööklubis 3. augustil. Oma ülemaailmse tuuriga tähistavad tuntud Jamaica reggae-muusikud bändi 50. tegutsemisaastat.

Tallinnas tulevad esitlusele kõik bändi kuulsaimad hitid nagu “Sweat (A La La La La Long)”, “Rock with You”, “Games People Play” ja “Bad Boys”, millest viimane on olnud tuntud USA seriaali „Cops“ nimilugu juba 25 aastat. Aasta alguses nägi ilmavalgust bändi dokumentaalfilm, raamat ja samanimeline album “A Long Road to Success“.

Inner Circle’i edu võtmeks on eriline reggae stiil, milles põimuvad popmuusika elemendid ning Jamaica rütmid ja energia. Tänu oma võimsatele live-kontserditele on Inner Circle kasvatanud reggae fännibaasi ka väljaspool traditsioonilist kuulajaskonda. Bänd on maailma suurimatel festivalidel lava jaganud selliste tuntud muusikutega nagu Ziggy Marley, Lauryn Hill, Elton John, Van Morrison, Jimmy Page, Robert Plant ja Carlos Santana.