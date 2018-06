Peale seda, kui Eesti riik on ostnud uued põhiautod ja päästjad on käinud juba esimestelgi väljasõitudel, hakatakse otsima uuele autole nime. Nime saab päästeautole panna iga Eesti Vabariigi kodanik ja selleks kuulutatakse üle riigi välja ka konkurss, kus igaüks saab ühes põhjendusega nime pakkuda.

Nime pakkujad märkisid, et tegemist on ilusa kingitusega Eesti Vabariigile läheneva juubeli puhul ning viidati, et A.H.Tammsaare „Tõe ja Õiguse“ Krõõt on leidnud kindla koha Eesti inimeste südames.

Nii ongi, et iga nimega, mis masinale pannakse, käib kaasas ka legend, miks autole just selline nimi on pandud. Ja nii nagu meremehed panevad oma laevadele naisenimed, nii panevad ka päästjad põhiautodele naisenimed.

Uued paakautod said nimeks aga Uku ja konteinerautod Andres. Uku oli vanade eestlaste pikse- ja tulejumalus, kelle poole pöörduti ka siis, kui maad oli räsimas põud. Niisama oluline on päästjate jaoks ka lisavesi sündmuskohal, mida uued paakautod kiirelt pakkuda suudavad.



Konteinerautod said oma nime endise haldusosakonna teenistuja Andres Heinsalu mälestuseks, kelle panus autode projektis oli märkimisväärne. Kahjuks ei õnnestunud tal projekti lõppu ära oodata ning uusi autosid oma silmaga näha.

Põhiautode nime saamise legendid

Kärkas Katariina: saanud oma nime 1910. aastal Saksamaalt Tallinna tuletõrjele ostetud võimsa aurupritsi järgi, mis oli omal ajal tuletõrjetehnika viimane sõna. Kuna need olid noore Eesti päästeteenistuse esimesed täiesti uued autod, said need päästeautod oma nime aurupritsi järgi.

Meite Mathilde: uuele põhiautole kuulutati nimekonkurss välja 2004. aasta sügisel. Kahjuks läks toona aga nii, et eestlased ei osanud päästeautole nime panna, mistõttu läks nime valimine nimekomisjonis kätesse. Nime valikul lähtuti ajaloo raamatutest järge ajades.

Teele: neid autosid osteti korraga 40 ja nendegi masinatele nime panekuks korraldati nimekonkurss, kuhu saabus juba hulgaliselt pakkumisi. Nime autor põhjendas oma nimepakkumist toona nii: "Lutsu Raja Teele oli ja on tubli ja targa naisterahva võrdkuju, olles samal ajal nii ilus kui ka vahel pisut jonnakas. Loodan, et seda viimast varianti päästeoperatsioonidel ülimalt harva ette tuleb."

Barbara: konkurss põhiauto nimele oli väga suur ja masina nimi valiti samuti nimekomisjonis. Nime autor põhjendas oma nimepakkumist toona nii: "Peale seda kuningast isa oma usu- ja otsusekindlal tütrel Barbaral vastuhakkamise karistamiseks pea maha raius, tabas kurja isa välgunool ning too põles ära. Seeläbi seostus Barbara igasuguse tule, välgu ja pauguga ning sai tuletõrjujate, aga ka näiteks kahurväelaste kaitsepühakuks. Püha Barbara pilte riputati relvahoidlatesse ja lõhkeaineladudesse, kaitsmaks neid plahvatamise eest. Et Barbara palvetel pidi taevas suur mõju olema, tasub meiegi pritsumeestel teda plahvatusohu korral appi hüüda!"

Tiiu: too põhiauto on tehtud natukene teistmoodi, kui teised põhiautod. Nimel on Tiiu tehtud sellistele päästekomandodele, millel on väikesed meeskonnad. Tiiu kabiin on lühem ja sinna mahub korraga istuma kolm päästjat. Muus osas on ta sarnane oma õe Barbaraga.

Nimi Tiiu valiti välja koos Barbaraga samal ajal toimunud nimekonkurssil.

