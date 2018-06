Venemaa on keelanud riiki sisenemise 20 Eesti kodanikule. Vabadusvõitleja ja endine poliitvang Tiit Madisson kinnitas, et nimekirjas on ka tema.

Madisson oletas Postimehele antud kommentaaris, et Venemaa välisministeerium kehtestas talle sissesõidukeelu minevikus tehtud tegude pärast: "See Lihula samba püstipanek ja meeleavaldus Tõnismäel."

Keeld mehe meelt aga mustaks ei tee. "Ongi hea, sest mul ei olnud plaani Venemaale minna. Kuigi eelmisel aastal ma sain viisa, mis jäi kasutamata,” ütles Madisson Objektiivile.

Juuni alguses kehtestas Venemaa riiki sisenemise keelu 20 Eesti kodanikule, nimetades neid russofoobideks. Eesti välisministeerium pole nimekirja sattunuid avalikustanud, kuid paljud sinna lisatud pole nimekirja kuulumist avalikkuse eest varjanud.

Nõnda on teada, et sinna on sattunud endine president Toomas Hendrik Ilves, ajakirjanika Ainar Ruussaar, poliitikud Andres Herkel ja Henn Põlluaas, kodanikuaktivistid Sergei Metlev ja Jevgeni Krištafovits, Kaitseliidu peastaabis töötav Urmas Reitelmann, sõjaajaloolane ja õppejõud Igor Kopõtin, Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadurid Erkki Bahovski, Kalev Stoicescu, Ivo Juurvee ja keskuse tegevjuht Dmitri Teperik, Eesti välispoliitika instituudi direktor Kristi Raiki, Ukraina Kaasmaalaskond Eestis juhatuse liige ja õigusteadlane Evhen Tsybulenko ning poliitikakommentaator Toomas Alatalu.