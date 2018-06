Jeruusalemma ülemrabi nõuab, et Iisrael loobuks järgmise aasta Eurovisioni korraldamise õigusest - tema väitel rüvetab lauluvõistlus sabatit.

Jeruusalemma ülemrabi Aryeh Stern nõuab Eurovisioni korraldamisest loobumist Iisraeli kultuuri- ja spordiministrile saadetud kirjas. "Mina isiklikult arvan, et Iisraeli liik eelistaks selle võistuse korraldamisõigusest loobuda, juhul kui sellega kaasneb sabati rüvetamine," vahendab veebikülg Eurovoix.

Juudi usureeglite järgi algab sabati pidamine mõni minut enne reedeõhtust päikeseloojangut ning kestab kuni kolme tähe ilmumiseni laupäevaõhtusesse taevasse. See tähendab, et reede õhtul ei tohiks Eurovisioni proove korraldada ning proovideta tuleks läbi ajada kuni laupäeval kell 22 kohaliku aja järgi algava finaalini.

Järgmise aasta lauluvõistluse korraldamist on probleemseks nimetanud ka partei Agudat Yisrael juht, kes samuti toonitas kultuuriministeeriumile saadetud kirjas, et Eurovision ei tohi sabati pühadust rikkuda.

Eelmisel nädalal kinnitas Euroopa Ringhäälingute liit, et Portugali riigitelevisioon RTP on Eurovisioni korraldamise Iisraelile üle andnud. "Kokku on lepitud olulisimate tähtaegadega graafikus." Eurovisioni toimumisaeg tehakse teatavaks septembris.