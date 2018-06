Juba juulis saab tavalaotuses näha muljetavaldavat kuuvarjutust. Viimsepäeva kuulutajate sõnul toob see kaasa praeguse ajastu lõpu.

Maailma lõppu ennustavate usulahkude liidrid, kes tõsi, seni eksinud on, kuulutavad apokalüpsise saabumist 27. juuliks, mil Maa tekitatud varju jääb haruldane verekuu, vahendab Mirror. Sel kuupäeval võib näha kuuvarjutust, mis kestab ligi kaks tundi ja on seega käesoleva sajandi pikim. Maailmalõpu teooria seoses verekuuga on tõlgendus Joeli raamatust, mis ütleb: „Enne suurt ja hirmutavat Jumala saabumise päeva muutub Päike pimeduseks ja Kuu vereks.“

27. juulil toimuva kuuvarjutuse kestvuseks on 1 tund ja 43 minutit ning see on nähtav Lääne-Austraalias, Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Täielik kuuvarjutus algab Eesti aja järgi 22:30:15 ja lõpeb pärast südaööd, 28. juulil kell 00:13:11. Eesootava kuuvarjutuse muudab eriliselt pikaks asjaolu, et Kuu liigub Maa varju kõige tumedas osas.

Viimane täielik kuuvarjutus oli nähtav 31. jaanuaril ning selle pikkuseks oli tund ja 16 minutit. Toona jäi Maa tekitatud varju samuti haruldane superkuu.