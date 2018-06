Lapseootel räpistaar Cardi B. tunnistab, et ta on oma elukaaslase Offsetiga juba üheksa kuud abielus.

Cardi B. säutsus Twitteris, et hoidis oma abiellumist nimelt saladuses.

"Sellepärast ongi mu plaadi nimi "Privaatsuse rikkumine", sest inimesed poevad kas või nahast välja, et sinu elus ringi nuhkida. Käigu kuradile," kirjutas 25aastane räpileedi pärast seda, kui veebikülg TMZ oli tema ja Offseti abielutunnistuse jälile saanud.

This why i name my album “Invasion of privacy” cause people will do the most to be nosey about your life .Welp fuck it . pic.twitter.com/U3uHFOT3qK