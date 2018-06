"Võistlusala pärineb Ameerikast, mil 1991. aastal võeti päästetöösse kuuluvad elemendid ja pandi enam-vähem ritta. Oluliseks alaks on elumajade ja kõrghoonete trepikojad, kus päästjal tuleb kõigepealt voolikupakiga liikuda hoone neljandale korrusele, mis on umbes kümme meetrit. Me siin Tõrvas peame kahjuks leppima ainult teise korrusega, mis on viis meetrit, aga ei ole hullu," ütleb Kasepõld.

"Pärast seda on vaja üles tõmmata umbes kakskümmend kilo kaaluv raskus. See siis simuleerib päästetöös nii-öelda kaasatavat varustust, mida tihtipeale tõmmatakse nööridega üles."

Kui raskus on üles tõmmatud, on päästjal vaja võimalikult ruttu trepist alla joosta, jätmata vahele ühtegi trepiastet.

"Järgmisena ootab "keisri jõumasin", mida kasutati Ameerikas päästjate treeningul ja väljaõppes uste maha murdmiseks. Ehk trambiti haamriga kuni uks oli maha võetud."

Siingi on oluline, mitu korda suudetakse 70 kilost raudklotsi taguda - mida vähem seda parem.

Saksamaal toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks harjutamine (Jörgen Norkroos)

Kui see tehtud, tuleb edasi läbida slaalom. "Maast võtta survestatud tööliin (voolik, mis on surve all ning vesi sees - L.V), joosta sellega umbes kakskümmend viis meetrit, tabada märklauda," jätkab Kasepõld raja iseloomustamist. "Viimase asjana on elusuuruses kannatanu, umbes seitsekümmend viis kilogrammi kaaluva nuku transpordimine kolmkümmend viis meetrit finisisse."

Kõlab kui käkitegu, kuid raja läbimisel on ka oma konks. "Keeruliseks teeb kogu selle asja see, et seda tehakse päästja täisvarustuses, mis kaalub umbes seitseteist kilo, koos hingamisaparaatide, kinnaste ja kõige muuga," ütleb Kasepõld. "Nii et finisisse jõudes on võistleja korralikult läbi."

Kui palju erineb säärane treeninst reaalsest treeningust, mida päästjad teevad enda vormis hoidmiseks? "Igapäevaselt hoiavad päästjad end vormis üldiselt jõusaaliga. Kes käib ratast sõitmas, jooksmas. See, mis meie siin teeme, see on võistluseks harjutamine ja puhtalt tehniliste elementide viimistlemine."

Tuleval nädalavahetusel astuvad võistlema Alor Kasepõld, Kristjan Mikk, Alari Kais, Timo Laks, Harri Joakit, Sander Kaasik, Aleksander Matrossov, Fred Anton, Marvi Roosaar, Tagne Tähe ja Nadežda Polkovnikova.