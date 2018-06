Rita Ora andis Türgis eduka kontserdi ning kandis Eesti moedisaineri Roberta Eineri loomingut. Einer näitab uhket pilti lauljannast oma sotsiaalmeedias.

Einer elab juba mõnda aega Londonis ning naise menu on olnud ulmeline. Roberta Eineri disaini on kandnud maailmaklassist lauljad Lady Gaga, Beyoncé ja Rihanna. "Ma arvan, et hästi palju on õnnes kinni, sest ma pole kunagi kellelegi asju ise saatnud, pigem stilistid ja artistid tulevad minu juurde," on Roberta Einer kommenteerinud oma edu saates "Ringvaade".

Mai algul jagas Roberta pilti Lily Allenist, kes kandis tema moeloomingut The Observeri kaanel

Just Lady Gaga kaudu said tema loomingust teada ka teised kuulsused. Ent nüüdseks on Roberta prioriteedid pisut muutunud. "Täna ta ei ole enam see klient, keda ma tahaksin näha enda asjades," vahendab Kroonika.