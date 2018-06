Läinud laupäeval plahvatas Zimbabwes Bulawayos partei Zanu PF avalikul kogunemisel pomm. Valimiskampaania üritusel viibisid ka president Emmerson Mnangagwa ja kõrged valitsusametnikud.

Zimbabwe presdient Emmerson Mnangagwa traagiliselt lõppenud valmisüritusel (Reuters/Scanpix)

Plahvatuses sai viga vähemalt 49 inimest ning eile õhtul teatati kahest hukkunust, vahendab BBC. Vigastusi said ka Mnangagwa kaks asetäitjat. Politsei pressiesindaja Charity Charamba sõnul võib vigasaanute hulk olla suuremgi, kuna on võimalik, et mõned ohvrtest pole veel arsti poole pöördunud.

Bulawayo staadionil korraldatud valmisüritusel plahvatas pomm (Reuters/Scanpix)

Plahvatusest eluga pääsenud Mnangagwa sõnul oli see atendaadikatse, mis pidi ta elimineerima 30. juulil toimuvatest presidendivalimistest.

Tegemist on esimeste valimistega pärast pikaaegse riigipea Robert Mugabe võimul olemist.

Läinud aastal Mugabe kohale asunud Mnangagwa sõnas, et pommirünnak ei rikkunud eelseisvaid valimisi.