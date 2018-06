Võimaluse ametist lahkuva riigisekretäri Heiki Loodi kohale pääseda saab senisest laiem ring ametnikke.

Ametist lahkuv riigisekretär Heiki Loot on korraldanud 15 aastat valitsuse tööd ja juhtinud riigikantseleid. Kuna Loot on otsustanud aga uue ametiaja asemel kandideerida riigikohtunikuks, tuleb Jüri Ratasel leida uus riigisekretär, kes sobiks ka järgmisele peaministrile.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et tulevane riigisekretär peab olema ühteaegu tasakaalukas, selge visiooniga ja väga võimekas. Seni on riigisekretäriks pürgijalt nõutud juriidilist kõrgharidust, kuid valitsus on teinud riigikogule ettepaneku see tingimus kõrvaldada.

