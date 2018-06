Aastaga on kallinenud kogu puidusortiment, enim aga paberipuit, mille hind oma rekordilise tõusuga on kasvanud pea kahekordseks.

2017. aasta alguses oli puidul erakordselt madal hind, mistõttu puudus ettevõtetel igasugune huvi küttepuidu varude loomiseks, vahendab ERRi uudisportaal. Kui siis aasta ka erakodselt märjaks ja sellega raietöid takistavaks osutus, oligi puidupuudus käes, mis asus hindu jõudsalt kergitama.

"Talv andis tõuke hindade tõusuks, aga muud tegurid on tekitanud selle, et hind ongi jäänud sinna, kuhu tõukus. Need tegurid on tugev välisnõudlus ja selline majandustsükkel, mis on igal pool kaasa toonud aktiivse tegevuse ja tugeva nõudluse välisturgudelt," kommenteeris Eesti metsa- ja puidutööstuse tegevjuht Henrik Välja.