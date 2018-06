Lõuna-Eestis jaanipäev õnneks surmaga lõppenud õnnetusi kaasa ei toonud, kuid haiglas võitleb elu eest mees, kes sai Tartus joomapunkrist väljudes rämpsu takerdanuna kukkudes raskelt vigastada.



24.juunil kella 4 paiku sai politsei väljakutse Tartus Tiigi tänaval ühe mahajäetud garaaži juurde. Esialgsetel andmetel oli seltskond mehi tarvitanud koos alkoholi. Nad rääkisid, et kuna WC seal puudus, käidi nurga taga urineerimas ja üks neist oli punkrist väljudes väidetavasti garaaži ümber olnud rämpsu takerdunud ja kukkunud, ütles politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk Õhtulehele.

Mees kukkus nii õnnetult, et lõi pea ära. Politsei pressiesindaja sõnul on vigastus nii raske, et mees on koomas ja võitleb haiglas ellujäämise eest. Politsei tegi sündmuskoha vaatluse, küsitles mehi ning meedikud andsid vigastusest ülevaate, mille tulemusena on esmane hinnang, et raske vigastus tekkis tõepoolest kukkumise tagajärjel.