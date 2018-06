Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ja Ülemiste City linnak sõlmisid olulise koostööleppe, mille eesmärk on esimese targa linna arendamine Eestis.

TTÜ teadlaste abil plaanib Ülemiste linnak kujundada praegusest ettevõtluskeskusest Eesti moodsaima, kõige inimsõbralikuma ning keskkonnasäästlikuma töö- ja elukeskkonna.

„Ülemiste linnak on kasvanud tõeliseks talentide tõmbekeskuseks ning selleks, et see ka edaspidi Eesti majandust toidaks, on vaja luua veelgi enam teenuseid ja lahendusi rahvusvaheliste talentide siia meelitamiseks ja siin hoidmiseks,“ märkis Ülemiste Cityt arendava Mainor Ülemiste nõukogu esimees Guido Pärnits, kelle kinnitusel on juba täna linnakus ligi 400 välis- ja eestimaist ettevõtet, kus töötab ühtekokku üle 10 000 inimese 50 erinevast riigist.

TTÜ-s on välja töötamisel mitmed tehnoloogilised lahendused, mis ootavad kasutuselevõttu tuleviku linnaruumis. Tegemist on tipptasemel robootika, valgustuse, parkimise, ehituse ja logistika teadus- ja arendusprojektidega, mille märksõnadeks on keskkonna- ja energiasäästlikus ning suurem mugavus- ja turvalisus.

Neljapoolne raamlepe TTÜ, AS Mainor, AS Mainor Ülemiste ja AS Technopol Ülemiste vahel hõlmab lisaks targa linna väljaarendamisele ka sama valdkonna professuuri loomist. Tehnikaülikooli inseneriteaduskonda planeeritav targa linna professuur hõlmab teadureid, teadusarenduse töörühma, doktorante ja magistrante, kes keskenduvad uuringutele, mis muudavad täna töö- ja elukeskkonna nii ihaldusväärseks, et sinna koliksid meeleldi koos perega elama tippspetsialistid üle kogu maailma.

TTÜ professori Jarek Kurnitski sõnul ei sünni tark linn ja tasemel ehitatud keskkond iseenesest. „Uue kvaliteedi pakkumiseks on vaja uut teadmist – targa linnaku professor peab hästi tundma residentide ja klientide ootusi ehitatud keskkonnale ja teenustele. See teeb võimalikuks kliendikäitumisest lähtuva linnaplaneerimise ja linnaku poolt pakutavate teenuste disainimise viisil, et need aitaksid kaasa tõmbekeskuseks kujunemisele,“ markeeris professor Kurnitski.

Lisaks plaanib Ülemiste linnak kaasata TTÜ tudengeid, et uurida moodsa linnaruumi loomiseks vajalikke omadusi ja lahendada rakenduslikke väljakutseid. Need annavad tudengitele praktikavõimalusi ja soodustavad ettevõtluskogemiste saamist kraadiõppe ajal. Kuna innovatiivsete tehnoloogiate kasutuselevõtul vajavad kasutajad sageli julgustamist, siis näeb koostöölepe ette ka seminare ja töötubasid nii ettevõtjate kui teenuste tarbijate teadlikkuse tõstmiseks.

Ülemiste linnaku ühel osanikul, AS Technopol Ülemistel on eelnev koostöökogemus Soome Aalto ülikooliga, mis on TTÜ üks partnerülikoolidest ja üks edukaimaid Euroopa kõrgharidusasutusi inseneeria ning keskkonnatehnoloogia valdkonna teadusarendusprojektide ettevõtlusse suunamisel.

TTÜ rektori Jaak Aaviksoo sõnul näitab arenenud riikide praktika, et teadusasutuste kaasamine ettevõtete poolt tagab riigi majanduse arengu.

„Koostöös ülikoolidega tõstavad ettevõtted oma konkurentsivõimet ja tagavad samas innovaatilise ning inimeste ootustele vastava elukeskkonna loomise,“ kinnitas rektor Aaviksoo.

Guido Pärnits märkis, et tema isa, Ülemiste City looja ja visionaar Ülo Pärnits hindas alati kõrgelt ettevõtluse ja teaduse koostööd.

„Värske koostöömemorandum TTÜ-ga ja professuuri loomine aitavad selle partnerluse kindlasti viia uuele tasemele,“ lisas Pärnits.

Koostöömemorandumit esitletakse tänasel Ülo Pärnitsa kuju avamisel Ülemiste Citys. Ülo Pärnits oli Ülemiste linnaku looja, pikaaegne Mainori juhtfiguur ja uue ajastu hariduse teerajaja.

Loe lisaks: Tehnikaülikool ja Ülemiste City esitlevad mahukat koostöölepet targa linna arendamiseks